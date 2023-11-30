Ранее заподозренная в беременности Жанар Дугалова выложила фото в облегающем платье

Казахстанская певица Жанар Дугалова показала новое фото в своем Instagram, на котором запечатлелась в облегающем платье. Фанаты остались без ума от ее фигуры, передает NUR.KZ.

36-летняя певица, которая теперь имеет статус замужней женщины, показала фото, на котором запечатлена в чувственном образе. На Жанар бордовое облегающее платье, которое удачно подчеркивает ее стройную фигуру.

"Такая фигура прям", "Гордость нашей страны, яркая звезда, своим трудом заслужила славу", "Символ красоты", "Талантливая красавица", "У вас фанатов много, вот так иногда радуйте нас своими фото", "Женщина-мечта", "Шикарная", - отреагировали пользователи соцсети.

Ну а некоторые остались в недоумении, ведь певицу ранее заподозрили в беременности.

"Разве она не была беременна?", "Она родила уже", "Вы уже родили?", "Не переживайте, вот родите и станете стройной снова", - гласят комментарии.

Напомним, в марте этого года Жанар Дугалова провели "қыз ұзату". Позже артистка в свадебном платье восхитила Казнет.