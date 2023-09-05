"Это не скрыть": фанаты решили, что вышедшая замуж Жанар Дугалова готовится стать мамой

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Отечественная певица Жанар Дугалова порадовала фанатов в соцсети новым фото. Некоторые решили, что артистка, недавно вышедшая замуж, ждет ребенка, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что Жанар Дугалова выходит замуж. В марте певице провели обряд "қыз ұзату" в Астане. Артистка также поделилась снимками в свадебном платье и восхитила подписчиков.

На этот раз Жанар выложила фото с коллегой по сцене - молодым певцом Kalifarniya, который, к слову, тоже недавно женился.

"Талантливый, ни на кого не похожий Kalifarniya", - отметила она.

Подписчики порадовались в надежде, что артисты споют в дуэте. А некоторые решили, что вышедшая замуж 36-летняя исполнительница готовится стать мамой.

"Жанар беременна, что ли?", "Жанар, желаю вам легких родов", "Желаю, чтобы вы взяли на руки здоровенького малыша", "Это не скрыть", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035310-eto-ne-skryt-fanaty-reshili-chto-vyshedshaya-zamuzh-zhanar-dugalova-gotovitsya-stat-mamoy/