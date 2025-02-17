Улетевшая в теплые страны Баян Алагузова показала, как подросли ее младшие дочери
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, отдыхающая с семьей за рубежом, показала в Instagram фотографии подросших дочерей - Алмы и Алисы, передает NUR.KZ.
Этим летом Баян Алагузова стала мамой в третий раз. Через 15 дней после третьего ребенка продюсер сообщила о рождении четвертой дочери.
Позже она рассказала детали их появления на свет - продюсер призналась, что Алиса и Алма появились на свет благодаря возможностям суррогатного материнства, хотя ей сказали, что здоровье позволяет ей выносить ребенка самостоятельно.
Баян Максаткызы, улетевшая на зиму с семьей в теплые страны, показала в сторис Instagram подросших девочек - Алму и Алису. Лица малышек она закрыла "смайликами".
"Любовь моя", - подписала Баян Максаткызы под фото маленькой Алмы.
"Алиска", - прокомментировала она также снимок второй дочери, добавив "красное сердечко".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2221457-uletevshaya-v-teplye-strany-bayan-alaguzova-pokazala-kak-podrosli-ee-mladshie-docheri/