"Даст фору голливудским актрисам": 51-летняя Баян Алагузова восхитила фигурой в купальнике

51-летняя казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, отдыхающая за рубежом, показала подписчикам блога в Instagram стройную фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

В конце декабря Баян Алагузова улетела в теплые страны. Ранее она объяснила, почему не может оставаться зимой в Казахстане – у нее аллергия на холод.

Новое фото Баян Максаткызы в купальнике вызвало восторг у ее подписчиков.

"Три месяца лета", - отметила продюсер.

"Наша казахстанская звезда! Любой голливудской актрисе по внешности даст фору", "Шикарно", "Как прекрасно, как в кино", "Классно, тоже хотелось бы такой отдых и такую фигуру", "Вы счастливый человек, завидую вам - море, солнце, лето, кайф", "Жить здесь и сейчас", - высказались комментаторы в Сети.

Напомним, в начале февраля продюсер сообщила о печальном событии в их семье – умер муж ее сестры Багым Мухитденой.