Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Даст фору голливудским актрисам": 51-летняя Баян Алагузова восхитила фигурой в купальнике

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

51-летняя казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова, отдыхающая за рубежом, показала подписчикам блога в Instagram стройную фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

В конце декабря Баян Алагузова улетела в теплые страны. Ранее она объяснила, почему не может оставаться зимой в Казахстане – у нее аллергия на холод.

Новое фото Баян Максаткызы в купальнике вызвало восторг у ее подписчиков.

"Три месяца лета", - отметила продюсер.

"Наша казахстанская звезда! Любой голливудской актрисе по внешности даст фору", "Шикарно", "Как прекрасно, как в кино", "Классно, тоже хотелось бы такой отдых и такую фигуру", "Вы счастливый человек, завидую вам - море, солнце, лето, кайф", "Жить здесь и сейчас", - высказались комментаторы в Сети.

Напомним, в начале февраля продюсер сообщила о печальном событии в их семье – умер муж ее сестры Багым Мухитденой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2221235-dast-foru-gollivudskim-aktrisam-51-letnyaya-bayan-alaguzova-voshitila-figuroy-v-kupalnike/