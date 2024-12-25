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Баян Алагузова вновь улетела из Казахстана в теплые страны

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова снова отправилась в теплые края на зиму. Звезда опубликовала солнечные фотографии на берегу моря, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Баян с супругом зажигали на новогоднем корпоративе в Алматы. Теперь же в Instagram-аккаунте Алагузовой появились свежие фотографии, на которых кинозвезда предстала в легком спортивном аутфите на берегу моря.

Футболка, короткие шорты, кроссовки, кепка и привычные для Баян темные солнцезащитные очки - в таком виде продюсер показалась перед поклонниками в соцсети.

Баян похвасталась недавним достижением своей второй дочери Айару, которая в свой день рождения закончила университет в США.

"Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает! Обратите внимание на надпись, я мама выпускницы Long Beach State University", - написала Алагузова.

Недавно продюсер объясняла, почему планирует зимовать в теплых странах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2204828-bayan-alaguzova-vnov-uletela-iz-kazahstana-v-teplye-strany/

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