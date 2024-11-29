Айсауле Бакытбек показала фото новорожденной дочери

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек стала мамой в третий раз - она показала первое фото новорожденной дочки, передает NUR.KZ.

Айсауле поделилась снимком из роддома в своем Instagram.

"29 ноября мы стали родителями в третий раз!" – подписала пост блогер.

Подписчики поздравили маму с рождением третьего ребенка.

"Ураааа! Поздравляю", "Поздравляю с рождением доченьки! Пусть она растет самым счастливым ребенком с самым крепким здоровьем!", "Прекрасная дочка", "Желаю вам и малышке крепкого здоровья и счастья", - писали они.

Ранее радостной новостью в соцсетях поделилась ее мать, продюсер Баян Алагузова - сообщила о рождении внучки.

Стоит отметить, что с бизнесменом Алишером Кайдаровым у Айсауле уже есть две дочери - Сафия и Сатти. Первенец пары появился на свет в январе 2022 года.

Вторую дочь блогер родила в июле 2023 года.

О своей третьей беременности Бакытбек сообщила в июле - инстадива опубликовала кадры с "беременной" фотосессии. А месяц спустя Айсауле раскрыла пол будущего ребенка и рассказала, когда планируются роды.

Недавно блогер сетовала на "потерю женственности" перед родами.