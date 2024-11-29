Айсауле Бакытбек показала фото новорожденной дочери
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Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек стала мамой в третий раз - она показала первое фото новорожденной дочки, передает NUR.KZ.
Айсауле поделилась снимком из роддома в своем Instagram.
"29 ноября мы стали родителями в третий раз!" – подписала пост блогер.
Подписчики поздравили маму с рождением третьего ребенка.
"Ураааа! Поздравляю", "Поздравляю с рождением доченьки! Пусть она растет самым счастливым ребенком с самым крепким здоровьем!", "Прекрасная дочка", "Желаю вам и малышке крепкого здоровья и счастья", - писали они.
Ранее радостной новостью в соцсетях поделилась ее мать, продюсер Баян Алагузова - сообщила о рождении внучки.
Стоит отметить, что с бизнесменом Алишером Кайдаровым у Айсауле уже есть две дочери - Сафия и Сатти. Первенец пары появился на свет в январе 2022 года.
Вторую дочь блогер родила в июле 2023 года.
О своей третьей беременности Бакытбек сообщила в июле - инстадива опубликовала кадры с "беременной" фотосессии. А месяц спустя Айсауле раскрыла пол будущего ребенка и рассказала, когда планируются роды.
Недавно блогер сетовала на "потерю женственности" перед родами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2194508-aysaule-bakytbek-pokazala-foto-novorozhdennoy-docheri/