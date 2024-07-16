"Хотелось приумножить счастье": Айсауле Бакытбек беременна третьим ребенком

Популярная блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек объявила, что станет мамой в третий раз - она показала округлившийся живот и рассказала, как решилась на очередную беременность, передает NUR.KZ.

"1+1=5, получается", - так Айсауле объявила о том, что готовится стать мамой в третий раз. На видео, опубликованном в соцсети, инстадива в полупрозрачном боди гордо демонстрирует округлившийся живот.

Пользователи Казнета, для которых новость стала полной неожиданностью, тотчас принялись поздравлять Айсауле. В их числе и звездные коллеги - певицы Балжан Бидаш, Аша Матай и Акерке Буркитбай, актрисы Жания Джуринская и Айжулдыз Адайбекова, а также блогеры Мадлен, Нагима Настевич, Дамеля Sweet, Айым Сейтметова и Бота Нурсеитова.

"Спасибо за поздравления! Наконец могу делиться с вами своими эмоциями и мыслями вновь, ничего не скрывая", - написала счастливая мама, опубликовав эффектные кадры с "беременной" фотосессии.

После объявления Айсауле поспешила ответить на вопросы подписчиков своего блога. Мама двоих дочерей призналась, что беременность запланированная - по ее словам, они с супругом "хотели всех своих деток". Опасения, однако, тоже были.

"Мы 8 лет осознанно жили для себя, тусили, гуляли. Потом начался наш следующий этап - мы поняли, что очень хотим быть родителями, а потом еще и еще. Признаюсь, в третий раз я не была отважно настроена, но муж обрабатывал меня каждый день - убеждал, что это классная идея", - рассказала Бакытбек.

Айсауле выделила пять основных причин, по которым она решилась рожать в третий раз.

"В моей реальности рожают только от хороших мужей. Это первый и самый главный критерий - когда рожать не страшно, а в удовольствие. Во-вторых, у меня было условие - количество детей равняется количеству нянь, муж сказал: "Все, что пожелаешь". В-третьих, нам помогают с детьми родители мужа и тоже кайфуют от своих внуков.

В-четвертых, я продолжаю работать во время и после беременностей - это, скорее, даже позитивно сказывается на моей деятельности. В-пятых, возраст подходящий - я умиляюсь отношениям Сафии с Сатти (дочери Айсауле Бакытбек - прим. ред.), и хотелось приумножить это счастье", - заключила блогерша.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Впервые Айсауле стала мамой в начале 2022-го - блогерша родила дочь Сафию.

Вторую дочь Бакытбек родила в июле прошлого года - девочку назвали Сатти.