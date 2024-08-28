Айсауле Бакытбек раскрыла пол ребенка и сказала, когда планируются роды

Беременная блогерша объявила, что они с мужем Алишером Кайдаровым ждут девочку - Айсауле Бакытбек также рассказала, что станет мамой в третий раз в ноябре, передает NUR.KZ.

"В саду Алишера Кайдарова ожидается пополнение", - подписала совместное фото с супругом Айсауле, добавив сердечко розового цвета. На снимке муж нежно держит животик Айсауле, пока она широко улыбается на камеру.

Гендер-вечеринка, по словам Бакытбек, получилась незапланированной. Пол третьего ребенка она узнала во время отдыха на курорте, в кругу близких родственников.

"Гендер-пати мы делали в Турции. Мы отдыхали там большой дружной компанией - моя семья и семья моего мужа.

В один день там я сильно отравилась, и мы решили не рисковать и поехать в больницу. Мы сделали узи, и доктор не удержалась и дала нам с собой заветный конвертик. Так что мы подумали, что это знак, и решили сделать гендер-пати как раз в кругу самых близких", - поделилась блогерша. Появление третьей дочери на свет запланировано на ноябрь этого года.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Накануне, перед тем, как раскрыть пол ребенка публично, Айсауле Бакытбек публиковала видео, на котором члены ее семьи высказывали свои предположения. К слову, мать блогерши Баян Алагузова с супругом Турсенгали Алагузовым, а также младшая сестра Айару предсказали, что у Айсауле будет дочь.

Отметим, Айсауле Бакытбек воспитывает двух дочерей - Сафию и Сатти.