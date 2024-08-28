Айсауле Бакытбек раскрыла пол ребенка и сказала, когда планируются роды
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Беременная блогерша объявила, что они с мужем Алишером Кайдаровым ждут девочку - Айсауле Бакытбек также рассказала, что станет мамой в третий раз в ноябре, передает NUR.KZ.
"В саду Алишера Кайдарова ожидается пополнение", - подписала совместное фото с супругом Айсауле, добавив сердечко розового цвета. На снимке муж нежно держит животик Айсауле, пока она широко улыбается на камеру.
Гендер-вечеринка, по словам Бакытбек, получилась незапланированной. Пол третьего ребенка она узнала во время отдыха на курорте, в кругу близких родственников.
"Гендер-пати мы делали в Турции. Мы отдыхали там большой дружной компанией - моя семья и семья моего мужа.
В один день там я сильно отравилась, и мы решили не рисковать и поехать в больницу. Мы сделали узи, и доктор не удержалась и дала нам с собой заветный конвертик. Так что мы подумали, что это знак, и решили сделать гендер-пати как раз в кругу самых близких", - поделилась блогерша. Появление третьей дочери на свет запланировано на ноябрь этого года.
Накануне, перед тем, как раскрыть пол ребенка публично, Айсауле Бакытбек публиковала видео, на котором члены ее семьи высказывали свои предположения. К слову, мать блогерши Баян Алагузова с супругом Турсенгали Алагузовым, а также младшая сестра Айару предсказали, что у Айсауле будет дочь.
Отметим, Айсауле Бакытбек воспитывает двух дочерей - Сафию и Сатти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2154172-aysaule-bakytbek-raskryla-pol-rebenka-i-skazala-kogda-planiruyutsya-rody/