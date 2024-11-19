Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я в своем максимальном весе": Айсауле Бакытбек посетовала на "потерю женственности" перед родами

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек, которая готовится стать матерью в третий раз, поделилась чувствами и состоянием с подписчиками своего Telegram-канала, передает NUR.KZ.

Айсауле призналась, что постоянно чувствует усталость, а недавно перенесенная простуда, из-за которой ей пришлось обратиться в больницу, только усугубила ситуацию - по словам блогера, она "потеряла свою легкость и женственность".

"Я месяц не была на маникюре/педикюре (для меня это много), сегодня сходила и не сделала даже никакого покрытия. Не помню, когда в последний раз была на укладке. И даже шопинг сейчас не так интересен, потому что не знаю, что брать, не знаю, что надевать, так как я сейчас в своем максимальном весе", - призналась Бакытбек.

Инстадива поделилась, что ей сейчас нужно для восстановления энергии и нормализации своего состояния.

"Хочется порхать, как бабочка, но даже просто встать с кровати сейчас не так легко. Надо бы пойти купить косметику, накраситься, сходить на укладку, с девочками своими пообедать, что ли. Женская энергия покинула чат", - заключила Айсауле.

Недавно Бакытбек отвечала на вопрос о зарплате нянь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2189451-ya-v-svoem-maksimalnom-vese-aysaule-bakytbek-posetovala-na-poteryu-zhenstvennosti-pered-rodami/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie