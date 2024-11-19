"Я в своем максимальном весе": Айсауле Бакытбек посетовала на "потерю женственности" перед родами

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек, которая готовится стать матерью в третий раз, поделилась чувствами и состоянием с подписчиками своего Telegram-канала, передает NUR.KZ.

Айсауле призналась, что постоянно чувствует усталость, а недавно перенесенная простуда, из-за которой ей пришлось обратиться в больницу, только усугубила ситуацию - по словам блогера, она "потеряла свою легкость и женственность".

"Я месяц не была на маникюре/педикюре (для меня это много), сегодня сходила и не сделала даже никакого покрытия. Не помню, когда в последний раз была на укладке. И даже шопинг сейчас не так интересен, потому что не знаю, что брать, не знаю, что надевать, так как я сейчас в своем максимальном весе", - призналась Бакытбек.

Инстадива поделилась, что ей сейчас нужно для восстановления энергии и нормализации своего состояния.

"Хочется порхать, как бабочка, но даже просто встать с кровати сейчас не так легко. Надо бы пойти купить косметику, накраситься, сходить на укладку, с девочками своими пообедать, что ли. Женская энергия покинула чат", - заключила Айсауле.

Недавно Бакытбек отвечала на вопрос о зарплате нянь.