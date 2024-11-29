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"Спасибо тебе за все": экс-супруг Асель Садвакасовой назвал причину их развода

Опубликовано:

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов
Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Бывший муж актрисы и продюсера Асель Садвакасовой Магжан Тлеуханов назвал причину их развода и поблагодарил экс-супругу за прекрасные моменты, пережитые с ней, передает NUR.KZ.

Накануне Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем. 39-летняя актриса рассказала, как пережила расставание с мужем. Магжан также решил поделиться своими переживаниями с пользователями соцсети.

Он отметил, что теперь они с Асель могут спокойно говорить о разводе, поскольку основную боль уже пережили. Он признался, что это было самое тяжелое лето в его жизни.

"Я просто старался жить и искать смысл, когда мир рушился каждый день и было невыносимо больно, я пытался очень много спать, потому что так не хотелось проживать все эти чувства", - рассказал он.

Магжан также назвал причину их расставания.

"Так вышло, что наши пути как мужа и жены разошлись. В этом нет чьей-то вины или ошибки. Когда мы подавали онлайн на развод, там нужно было выбрать причину и одна из них была "разные взгляды на совместную жизнь".

В принципе, это четко подходило под нашу ситуацию. Нам действительно было тяжело в браке как мужчине и женщине. Разная рутина, разный режим, характеры, разное понимание определенных вещей", - отметил экс-супруг Асель.

Сторис Магжана Тлеуханова
Сторис Магжана Тлеуханова. Скрин: instagram.com/tleuhanov

Он поблагодарил бывшую жену за все эмоции, которые испытал с ней, за яркие моменты, веселую свадьбу, за жизненный опыт.

"Спасибо тебе за все. Бог любит тебя", - заключил он.

Сторис Магжана Тлеуханова
Сторис Магжана Тлеуханова. Скрин: instagram.com/tleuhanov

Напомним, Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов расписались летом прошлого года, а месяцем позже отметили свадьбу. Молодые люди не смогли стать родителями - Асель пришлось прервать беременность по медицинским показаниям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2194451-spasibo-tebe-za-vse-eks-suprug-asel-sadvakasovoy-nazval-prichinu-ih-razvoda/

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