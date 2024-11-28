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"Было так больно": 39-летняя Асель Садвакасова рассказала, как пережила развод

Опубликовано:

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов
Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса, продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Замуж в 30", "Келинка тоже человек", рассказала, как пережила распад своего недолгого брака, передает NUR.KZ.

Асель объявила о разводе с молодым мужем - актриса рассказала, что развелась официально еще в октябре. Она также поделилась, как пережила этот тяжелый период, ведь развод считают маленькой смертью.

"Я так горько навзрыд плакала, было так больно, что я не смогу даже описать это словами. Последний раз я так плакала, когда умерла моя любимая ажека 10 лет назад", - написала Асель.

После актриса улетела в США. Она поняла, что ни о чем не жалеет.

"Столько классных, по-настоящему счастливых, веселых, радостных дней у нас было. Сожалеть о чем-то - значит, вычеркнуть их и часть себя из жизни. Поэтому я ни о чем не жалею", - призналась Садвакасова.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Напомним, Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов поженились прошлым летом - сначала была официальная регистрация брака и "неке", после - пышная и веселая свадьба.

Осенью Асель призналась, что они потеряли ребенка. Ей пришлось прервать беременность по медицинским показаниям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2193692-bylo-tak-bolno-39-letnyaya-asel-sadvakasova-rasskazala-kak-perezhila-razvod/

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