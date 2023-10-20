"Приняли решение прервать беременность": Асель Садвакасова рассказала о тяжелом потрясении

Актриса, певица и продюсер Асель Садвакасова рассказала в интервью Тимуру Балымбетову о тяжелом потрясении, которое пережила после своей свадьбы. Она призналась, что долгое время винила себя за произошедшее.

Тимур Балымбетов спросил Асель, почему она уехала из Казахстана после свадьбы на несколько недель, складывалось впечатление, что Асель убежала от чего-то, отметил он.

Актриса рассказала, что еще на Бали они с Магжаном узнали нечто важное.

"В конце апреля, а мы должны были через 10 дней вылетать в Казахстан в мае, мы тогда не собиралась жениться, но собирались жить вместе, я узнаю, что беременна.

Мы радовались, но были, конечно, в шоке. Адаптировались достаточно быстро. Вернулись в Казахстан, встретились с родителями, им рассказали. Они с ходу нам сказали, что надо пожениться.

Мы понимали, что друг друга любим, ну давай попробуем, решили мы. Все закрутилось, завертелось с подготовкой к свадьбе. На самом деле я собиралась потом публично рассказать о беременности, думала, придет время.

Я думала, расскажу все честно, кто-то сказал бы, что мы поженились "по залету", ну и ладно. Даже если бы мы не поженились и я бы родила, ничего такого в этом нет. Мы живем в современном мире, кому как удобно, главное, чтобы паре было гармонично", - отметила она.

Асель рассказала, что свадьба прошла очень душевно и получилась даже лучше, чем она предполагала. Но потом начался кризис в отношениях, актриса рассказала, что были недопонимания и ссоры с супругом.

Беременность сделала ее очень чувствительной и эмоциональной. Она предложила супругу на какое-то время разъехаться, чтобы не навредить ребенку.

"На втором скрининге нам сказали, что идут какие-то изменения у ребенка. Эта неделя была как в тумане. Я куда-то прямо как будто "отлетела", это, наверное, даже хорошо, потому что, если бы проживала все это, то, мне кажется, бы с ума сошла.

У нас начались консилиумы врачей, было принято решение прервать беременность по медицинским показаниям, потому что множественные шли пороки. Я была в шоке, легла в больницу. Это нас сплотило, сблизило сильно. Там такое чувство вины возникло у меня. Я считала, что я виновата, что-то сделала, что-то не сделала.

Мне помогла одна фраза, когда мои близкие подруги узнали, они начали говорить, что и у них так было. И, слава Богу, сейчас у них есть другие здоровые дети, мол, так бывает. Фраза "так бывает" имела для меня исцеляющий эффект", - призналась Асель.