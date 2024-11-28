"Решение было обоюдным": Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем

Популярная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, вышедшая замуж в прошлом году, объявила о разводе с супругом - Магжаном Тлеухановым, передает NUR.KZ.

Асель решила, что настало время рассказать о самом личном - она развелась с мужем.

"4 октября мы официально развелись. Решение было обоюдным. Никто никого не бросал, каждый шаг к этому решению мы принимали сообща и единогласно", - призналась она.

Актриса отметила, что они не сразу подали на развод, хотели подумать, просто пожить какое-то время врозь, потому что мысль о разводе тревожила, но после принятого решения им обоим стало легче.

"Скажу сразу - Магжан был и остается для меня очень близким человеком", - заявила Асель.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Напомним, в июне прошлого года Асель Садвакасова и Магжан Тлеубаев официально зарегистрировали брак и провели обряд "неке". Через месяц сыграли пышную свадьбу. Позже Садвакасова рассказала о тяжелом потрясении - ей пришлось прервать беременность.