"Еще и акын": лишенный прав Торегали Тореали сочинил стихи о вождении

Казахстанский певец Торегали Тореали разместил в соцсети новую публикацию - лишенный водительских прав он в шутливой форме признался, что скучает по вождению, передает NUR.KZ.

Торегали часто радует своих поклонников поэтическим мастерством. На этот раз он перефразировал слова из песни "Жүрегіңді бер маған", которую он исполняет.

"Отдай мои права, отдай права, отдай, я буду водить машину", - написал он с юмором.

Подписчики, которых изрядно повеселил пост, тоже проявили остроумие и продолжили его мысль в стихотворной форме в комментариях.

"Отдайте ему права, раз так просит, чтобы сердце не плакало", "Верните ему права, все равно он вам их вновь отдаст", "Певец, да еще и акын", "Возьмешь их однажды, прекрати уже свое баловство", "Что ни говори, а народ тебя все же любит", - пишут комментаторы.

Напомним, 14 июня прошлого года Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

В отношении него завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти". Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали – он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу. А после вынесли приговор по инциденту с полицией – его привлекли к общественным работам.