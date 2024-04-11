"Отекаем от нехватки кислорода": Асель Сагатова организовала чай на высоте более 5 тысяч метров

Асель Сагатова продолжает свое восхождение к базовому лагерю Эвереста - казахстанская актриса поделилась свежими фото и видео в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

Чем выше, тем сложнее - этой ночью Асель Сагатовой предстояла ночевка на высоте 5 050 метров. Актриса поделилась впечатлениями и ощущениями.

"Движемся к цели. Ландшафт и внутренние ощущения, связанные с нехваткой кислорода, все больше напоминают фильмы про космическое путешествие", - написала Сагатова.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Вместе с захватывающими дух видами кинозвезда преодолевает усталость.

"Пятиминутный отдых, и дальше в путь. Сейчас по фотографии вижу, что губы стали синеть на этом переходе ближе к 5 000 м", - поделилась Асель.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Однако, где бы ни была казахстанская актриса, она всегда помнит свои корни, поэтому напоить горячим чаем себя и подругу - обязательный пункт программы. Сагатова также поделилась полезным лайфаком, как не замерзать на такой высоте.

"Чай вдвоем. Довольные и уже начинающие отекать от нехватки кислорода. Воду питьевую подогреваем под одеялом. А почему? Потому что там есть волшебный матрас, который подогревается. Сейчас еще вещи засуну туда, термобелье", - рассказала актриса.

Свое восхождение на Эверест Асель Сагатова начала на прошлой неделе, после чего регулярно делилась фотографиями и видео с необычного приключения.