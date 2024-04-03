"Красота на фоне красоты": Асель Сагатова запечатлелась у Тадж-Махала (видео)
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Казахстанская актриса Асель Сагатова прилетела в Индию и посетила знаменитый мавзолей Тадж-Махал. Видео звезда фильма "My Love is Aisulu" опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.
Накануне Асель Сагатова сообщила о своем прибытии в Индию. Казахстанская кинозвезда остановилась во дворце в городе Агра на севере страны.
Близ этого города располагается знаменитый мавзолей Тадж-Махал, который Сагатова и решила посетить первым делом. Надев аутентичный наряд, актриса отправилась туда на рассвете.
"Неописуемо красив Тадж-Махал на рассвете", - поделилась впечатлениями Асель.
Фанаты одарили актрису массой комплиментов.
"Актрисы красивее и талантливее Асель нет в Казахстане", "Красота на фоне красоты", "Восточная принцесса Асель", "Красавица и солнышко", - написали в комментариях восторженные поклонники.
Пару дней назад Асель Сагатова сообщила, что получила травму колена.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078108-krasota-na-fone-krasoty-asel-sagatova-zapechatlelas-u-tadzh-mahala-video/