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Асель Сагатова покоряет Эверест: актриса показала фото с высоты более 5 тысяч метров

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова находится в Непале - она собралась добраться до базового лагеря Эвереста на высоте 5400 метров. Кинозвезда показала кадры с похода, передает NUR.KZ.

На днях Асель Сагатова делилась фотографиями и видео с начала своего восхода на Эверест. Путешествие продолжается, причем чем выше поднимается актриса, тем сложнее условия.

"На высоте 3800 пропадает связь, электричество тоже ограничено. В ледяной водичке умываться мы привыкли, пора и вещички простирнуть", - рассказывает Сагатова.

Звезда фильма "My love is Aisulu" также поделилась завораживающими видами, которые открылись по дороге.

Сторис Асель Сагатовой
Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Счастливая Асель запечатлелась на камеру, покорив новую для себя высоту.

"Уже чувствую, как буду скучать. Мой первый трек выше 5000 м", - подписала фотографию кинозвезда.

Сторис Асель Сагатовой
Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Перед поездкой в Непал Асель Сагатова посетила Индию и сфотографировалась у мавзолея Тадж-Махал на рассвете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081720-asel-sagatova-pokoryaet-everest-aktrisa-pokazala-foto-s-vysoty-bolee-5-tysyach-metrov/

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