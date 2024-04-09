Асель Сагатова покоряет Эверест: актриса показала фото с высоты более 5 тысяч метров

Казахстанская актриса Асель Сагатова находится в Непале - она собралась добраться до базового лагеря Эвереста на высоте 5400 метров. Кинозвезда показала кадры с похода, передает NUR.KZ.

На днях Асель Сагатова делилась фотографиями и видео с начала своего восхода на Эверест. Путешествие продолжается, причем чем выше поднимается актриса, тем сложнее условия.

"На высоте 3800 пропадает связь, электричество тоже ограничено. В ледяной водичке умываться мы привыкли, пора и вещички простирнуть", - рассказывает Сагатова.

Звезда фильма "My love is Aisulu" также поделилась завораживающими видами, которые открылись по дороге.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Счастливая Асель запечатлелась на камеру, покорив новую для себя высоту.

"Уже чувствую, как буду скучать. Мой первый трек выше 5000 м", - подписала фотографию кинозвезда.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Перед поездкой в Непал Асель Сагатова посетила Индию и сфотографировалась у мавзолея Тадж-Махал на рассвете.