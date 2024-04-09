Асель Сагатова покоряет Эверест: актриса показала фото с высоты более 5 тысяч метров
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Казахстанская актриса Асель Сагатова находится в Непале - она собралась добраться до базового лагеря Эвереста на высоте 5400 метров. Кинозвезда показала кадры с похода, передает NUR.KZ.
На днях Асель Сагатова делилась фотографиями и видео с начала своего восхода на Эверест. Путешествие продолжается, причем чем выше поднимается актриса, тем сложнее условия.
"На высоте 3800 пропадает связь, электричество тоже ограничено. В ледяной водичке умываться мы привыкли, пора и вещички простирнуть", - рассказывает Сагатова.
Звезда фильма "My love is Aisulu" также поделилась завораживающими видами, которые открылись по дороге.
Счастливая Асель запечатлелась на камеру, покорив новую для себя высоту.
"Уже чувствую, как буду скучать. Мой первый трек выше 5000 м", - подписала фотографию кинозвезда.
Перед поездкой в Непал Асель Сагатова посетила Индию и сфотографировалась у мавзолея Тадж-Махал на рассвете.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081720-asel-sagatova-pokoryaet-everest-aktrisa-pokazala-foto-s-vysoty-bolee-5-tysyach-metrov/