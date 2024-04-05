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"В наслаждении": Асель Сагатова отправилась на Эверест (фото, видео)

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова решила покорить Эверест - по крайней мере, добраться до базового лагеря, который располагается на высоте 5400 метров над уровнем моря, передает NUR.KZ.

О желании попасть на Эверест Сагатова рассказала несколько дней назад - тогда она выразила обеспокоенность состоянием своего колена после травмы, которая дала о себе знать прямо перед вылетом. Свое путешествие Асель начала с Индии - актриса запечатлелась на фоне знаменитого мавзолея Тадж-Махал.

В Instagram-историях кинозвезда задокументировала начало своего путешествия в Непал. Ранним утром Асель с группой альпинистов вылетела в город Лукла, который является перевалочным пунктом для туристов, направляющихся в окрестности Эвереста.

Добравшись туда, они вылетели в поселок Намче-Базар - там Сагатова удобно устроилась в кресле второго пилота.

"Намче-Базар находится на высоте 3440 м. Здесь мы проведем две ночи для лучшей адаптации и сделаем радиальный подход", - рассказала актриса.

Сама Асель была при полной экипировке - минимум гламура, только снаряжение и слои теплой одежды.

"В наслаждении", - так Сагатова подписала захватывающее дух фото на фоне горных склонов.

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Асель Сагатова любит проводить время в горах. Во время одного из зимних походов она спела там песенку Львенка и Черепахи из мультфильма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2079464-v-naslazhdenii-asel-sagatova-otpravilas-na-everest-foto-video/

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