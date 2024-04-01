Собралась покорять Эверест: Асель Сагатова рассказала о травме колена

Казахстанская актриса Асель Сагатова рассказала о планах восхождения на Эверест. Планам, однако, угрожает травма колена, которую звезда получила в Шри-Ланке, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова поставила перед собой амбициозную цель - подняться на высоту 5400 метров на уровнем моря и добраться до базового лагеря Эвереста. Однако, по словам актрисы, возникло серьезное препятствие.

"На серфинге на Шри-Ланке я неудачно попыталась увернуться от столкновения с дочкой и получила травму колена. Пришлось исследовать местные медицинские учреждения и испытать качку в карете скорой помощи.

Ничего страшного не произошло, разрыв мениска не подтвердился, и нога могла бы быстро прийти в себя в состоянии покоя, если бы не запланированный тренинг в Непале, а боль осталась", - рассказала раздосадованная Сагатова.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Несмотря на это, Асель не теряет надежду достигнуть поставленной цели - актриса рассказала, что готовит экипировку. Звезда фильма "Бишарашки" также показала, как ловко стоит на лыжах.

"Зима заковала в объятия. Отпусти уже", - подписала серию фото в горнолыжном костюме Сагатова.

Фигуру актрисы в этом костюме ранее уже оценили фанаты. Кроме этого, Асель Сагатова показала подросших детей.