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Эзотерика

Собралась покорять Эверест: Асель Сагатова рассказала о травме колена

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова рассказала о планах восхождения на Эверест. Планам, однако, угрожает травма колена, которую звезда получила в Шри-Ланке, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова поставила перед собой амбициозную цель - подняться на высоту 5400 метров на уровнем моря и добраться до базового лагеря Эвереста. Однако, по словам актрисы, возникло серьезное препятствие.

"На серфинге на Шри-Ланке я неудачно попыталась увернуться от столкновения с дочкой и получила травму колена. Пришлось исследовать местные медицинские учреждения и испытать качку в карете скорой помощи.

Ничего страшного не произошло, разрыв мениска не подтвердился, и нога могла бы быстро прийти в себя в состоянии покоя, если бы не запланированный тренинг в Непале, а боль осталась", - рассказала раздосадованная Сагатова.

Сторис Асель Сагатовой
Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Несмотря на это, Асель не теряет надежду достигнуть поставленной цели - актриса рассказала, что готовит экипировку. Звезда фильма "Бишарашки" также показала, как ловко стоит на лыжах.

"Зима заковала в объятия. Отпусти уже", - подписала серию фото в горнолыжном костюме Сагатова.

Фигуру актрисы в этом костюме ранее уже оценили фанаты. Кроме этого, Асель Сагатова показала подросших детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2076819-sobralas-pokoryat-everest-asel-sagatova-rasskazala-o-travme-kolena/

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