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"Я пытался сохранить семью": Жахан Утаргалиев высказался о разводе с Балжан Бидаш

Опубликовано:

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш
Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Актер и продюсер Жахан Утаргалиев высказался по поводу развода с Балжан Бидаш. Жахан заверил подписчиков в Instagram, что пытался спасти свой брак, передает NUR.KZ.

Жахан Утаргалиев рассказал, что за месяц перенес 2 операции и сейчас старается снова быть на позитиве. Актер решил ответить тем, кто пишет ему сообщения с просьбой вернуть семью.

"Я не рассказывал о семье, не затрагивал эту тему, потому что моя семья - это мое личное пространство, не хотел об этом говорить. Но много приходит смс от людей, они пишут мне с просьбой, чтобы я вернул жену.

Хочу сказать, друзья, я не до такой степени глуп, чтобы просто так лишиться семьи. Я пытался сохранить семью - не один, не два и не три раза, даже не 10 раз.

Три месяца я ходил к ней, пытался поговорить, просил подумать, сказал, что буду ждать месяц, если надо - два-три месяца. Прошло некоторое время, я после заболел. Но хочу сказать, что я просто так не допустил бы, чтобы моя семья разрушилась. Давайте думать друг о друге хорошо", - отметил он.

Напомним, в конце августа Жахан Утаргалиев встревожил неожиданным заявлением, намекнув на разлад с женой. Позже его супруга, певица Балжан Бидаш, подтвердила, что они расстались. Она также рассказала о причине развода с мужем.

Отметим, что супруги совершили "неке" в декабре 2020 года, а весной этого года сыграли свадьбу, которую долгое время откладывали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044013-ya-pytalsya-sohranit-semyu-zhahan-utargaliev-vyskazalsya-o-razvode-s-balzhan-bidash/

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