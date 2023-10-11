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"Человек не должен учить другого, как жить": Балжан Бидаш высказалась о разводе с мужем

Опубликовано:

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш
Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская певица Балжан Бидаш рассказала в программе Revue News, почему рассталась с мужем - актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым. Артистка намерена вновь заняться творчеством.

Напомним, в сентябре певица подтвердила, что рассталась с мужем. Экс-солистка "КешYOU" рассказала, что стало причиной их развода с супругом. По ее словам, это ограничения и строгие требования мужа. Их брак продлился три года.

"Человек не должен учить другого, как жить. Он должен лишь показывать правильное направление. В будущем я хочу стать мамой, которая не будет ограничивать детей", - рассказала она.

Артистка отметила, что, побывав замужем, повзрослела.

"Если сравнивать ту Балжан, что была раньше, и ту, что сейчас, то я могу сказать, что я стала осознаннее. Я надеюсь, что буду становиться все лучше", - призналась она.

Певица также рассказала, что после развода стала более популярной в соцсетях.

"Поначалу людям нравился мой домашний контент. Я думала, что мой новый контент публика не примет, но напротив, активность увеличилась в два раза. Статистика крутая сейчас", - рассказала она, добавив, что хочет вновь петь на сцене после перерыва.

Сейчас она уже занята тем, что записывает новые песни.

Мы писали ранее, что расставшаяся с мужем Балжан Бидаш заинтриговала подписчиков, заявив, что ей снова сделали предложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040588-chelovek-ne-dolzhen-uchit-drugogo-kak-zhit-balzhan-bidash-vyskazalas-o-razvode-s-muzhem/

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