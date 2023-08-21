"Все кончено": Жахан Утаргалиев встревожил неожиданным заявлением в соцсети

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Отечественный актер, шоумен и продюсер Жахан Утаргалиев встревожил фанатов в соцсети неожиданным заявлением, после которого они стали строить догадки, передает NUR.KZ.

В сторис у Жахана появились свадебные фото с Балжан Бидаш, под которыми актер оставил лаконичную подпись, встревожившую пользователей Казнета.

"Все кончено", - написал он.

Отметим, что Жахан и Балжан сыграли свадьбу в стиле 90-х этой весной, которую долгое время откладывали.

Сторис Жахана Утаргалиева. Скриншот: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Внимательные подписчики заметили и то, что супруги удалили совместные фото в своих Instagram-аккаунтах и отписались друг от друга.

Свое недоумение и переживания фанаты озвучили под их последними публикациями, которые были сделаны несколько дней назад.

Некоторые решили, что супруги таким образом подогревают интерес перед выходом на большие экраны нового фильма Жахана Утаргалиева.

"Они не развелись! Не надо желать плохого! Просто скажут, что это был пранк после выхода фильма", "Без Балжан стало совсем не интересно", "Как бы это не было пранком перед выходом комедии", "Не ценил Балжан, а она такая прекрасная девушка", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033295-vse-koncheno-zhahan-utargaliev-vstrevozhil-neozhidannym-zayavleniem-v-sotsseti/