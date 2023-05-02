Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш показали кадры со своей свадьбы (фото, видео)

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Отечественный шоумен, актер Жахан Утаргалиев и экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш поделилась в соцсети кадрами со своей свадьбы, которую откладывали долгое время, передает NUR.KZ.

Напомним, в декабре 2020 года Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш поженились по мусульманским обычаям. Влюбленные планировали сыграть свадьбу после карантина.

Жахан и Балжан решили устроить торжество в стиле 90-х и официально зарегистрировать брак. Невеста отметила в Instagram, что мечтала именно о такой церемонии заключения брака.

Как отметил Жахан, решение провести той было спонтанным.

"Я предложил провести той в стиле 80-90-х годов. Уже и сам боюсь своих идей, но, слава Аллаху, всем все понравилось. Спасибо нашим друзьям, которые пришли поддержать нас в такой важный день", - написал актер и продюсер в соцсети.

Неожиданный сюрприз молодым устроил один из гостей. Он подарил паре молодого жеребца.

Не обошлось на свадьбе и без "драки". Гости и молодые очень старались передать атмосферу тех лет и даже показали, как "досталось" жениху от парней "навеселе".

В честь молодых был изготовлен многоярусный торт, украшенный лебедями и обручальными кольцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018937-zhahan-utargaliev-i-balzhan-bidash-pokazali-kadry-so-svoey-svadby-foto-video/