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"Надеюсь, каждый из нас будет счастлив": Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем

Опубликовано:

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш
Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш подтвердила в соцсети слухи о расставании с мужем. Она выразила надежду на то, что каждый из них будет счастлив, передает NUR.KZ.

Напомним, немногим ранее актер и продюсер Жахан Утаргалиев встревожил фанатов неожиданным заявлением. Он опубликовал совместное фото с Балжан, написав под ним, что все кончено.

Балжан решила поставить точку в домыслах и разместила пост. Отметим, что сегодня стартовала премьера фильма "Жол", это новый кинопроект, который очень важен для Жахана.

"Друзья, вы достойны того, чтобы знать правду. Спасибо, что все это время переживаете за нас. Мы подтвержаем, что расстались. Поскольку это жизнь, бывают всякие неожиданности. Надеесь, что каждый из нас будет счастлив.

Несмотря на это, я буду поддерживать каждое творческое начинание Жахана. Он трудолюбивый, волевой человек, который достойно занял свою нишу в казахстанском кинематографе. Поздравляю с новым фильмом "Жол".

Фильм топ, уверена, что зрителям понравится. Даже если я не могу находиться в важные моменты рядом с тобой, я всегда поддержу тебя, верю в тебя. Главное, чтобы народ тебя поддержал", - отметила Балжан.

Отметим, что только этой весной Жахан и Балжан сыграли свадьбу, которую долгое время откладывали из-за карантина. Артисты поженились по мусульманским обычаям в декабре 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035629-nadeyus-kazhdyy-iz-nas-budet-schastliv-balzhan-bidash-podtverdila-chto-rasstalas-s-muzhem/

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