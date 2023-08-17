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"Подрос малыш": новое фото Розы Рымбаевой с внуком умилило Сеть

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Роза Рымбаева с внуком
Роза Рымбаева с внуком. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Отечественная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поделилась новым фото с маленьким внуком и умилила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале этого года Роза Рымбаева впервые стала бабушкой, с рождением внука ее тепло поздравили коллеги. Малышу устроили бесик-той, где впервые и показали маленького Зейна.

Роза Рымбаева все свое свободное время уделяет малышу, об этом не раз рассказывали ее сын Али Окапов и невестка Акерке Буркитбай. Акерке призналась, что очень ценит поддержку свекрови.

Новое фото Розы Рымбаевой с внуком, которое появилось в ее ленте, растрогало Казнет.

"Подрос малыш, здоровья ему и его бабушке", "Как мило! Очень люблю королеву Розу! Невероятно красивая и талантливая певица! Пусть малыш будет счастливым!", "Какое прекрасное зрелище", "Великая певица и счастливая бабушка! Гениально", - отреагировали подписчики.

Ранее Али Окапов поделился редким кадром с мамой и младшим братом. Также мы писали, что старший сын Розы Рымбаевой подарил маме новый автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032854-podros-malysh-novoe-foto-rozy-rymbaevoy-s-vnukom-umililo-set/

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