"Подрос малыш": новое фото Розы Рымбаевой с внуком умилило Сеть
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Отечественная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева поделилась новым фото с маленьким внуком и умилила своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.
Напомним, в феврале этого года Роза Рымбаева впервые стала бабушкой, с рождением внука ее тепло поздравили коллеги. Малышу устроили бесик-той, где впервые и показали маленького Зейна.
Роза Рымбаева все свое свободное время уделяет малышу, об этом не раз рассказывали ее сын Али Окапов и невестка Акерке Буркитбай. Акерке призналась, что очень ценит поддержку свекрови.
Новое фото Розы Рымбаевой с внуком, которое появилось в ее ленте, растрогало Казнет.
"Подрос малыш, здоровья ему и его бабушке", "Как мило! Очень люблю королеву Розу! Невероятно красивая и талантливая певица! Пусть малыш будет счастливым!", "Какое прекрасное зрелище", "Великая певица и счастливая бабушка! Гениально", - отреагировали подписчики.
Ранее Али Окапов поделился редким кадром с мамой и младшим братом. Также мы писали, что старший сын Розы Рымбаевой подарил маме новый автомобиль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032854-podros-malysh-novoe-foto-rozy-rymbaevoy-s-vnukom-umililo-set/