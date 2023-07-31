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30 лет независимости Казахстана

"Интеллигентная семья": Али Окапов поделился редким кадром с мамой и младшим братом

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Али Окапов, Роза Рымбаева и Мади Рымбаев
Али Окапов, Роза Рымбаева и Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/madirymbaev

Казахстанский певец Али Окапов опубликовал редкий кадр с мамой Розой Рымбаевой и младшим братом Мади Рымбаевым. Семья артистов выступала на одной сцене музыкального фестиваля в минувшие выходные, передает NUR.KZ.

32-летний музыкальный исполнитель Али Окапов на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлены он сам, его мама – народная артистка Казахстана Роза Рымбаева – и младший брат, тоже певец, Мади Рымбаев.

Снимок был сделан на музыкальном фестивале "Азия Дауысы", который состоялся в минувшие выходные. Артисты выступили на одной сцене.

Поклонники певца в комментариях под фото восхитились семейным кадром.

"Али, вы с Мади – гордость и опора Розы Куанышевны, вы такие молодцы, и мы вместе с ней гордимся вами! Будьте счастливы", "Очень воспитанная и интеллигентная семья", "Ваше выступление было просто шикарным, каждый – по отдельности, и ваше трио – это было что-то. Спасибо, наши любимые, любим вас", "Очень красивая семья", "Прекрасно спели. Спасибо за ваше творчество", "Замечательная семья", – пишут казахстанцы.

Напомним, в этом году Али Окапов впервые стал отцом.

Сначала Розу Рымбаеву с рождением внука поздравили коллеги по сцене. А затем Али Окапов разместил фото с ребенком и заинтриговал фанатов.

Позже артист поблагодарил всех за поздравления и объяснил, почему сразу не сообщил о рождении первенца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2030700-intelligentnaya-semya-ali-okapov-podelilsya-redkim-kadrom-s-mamoy-i-mladshim-bratom/

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