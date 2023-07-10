"Я счастлива": ставшая мамой Акерке Буркитбай рассказала о поддержке мужа и свекрови

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Кобызистка Акерке Буркитбай ответила на вопросы актрисы и телеведущей Айнур Ильясовой в подкасте "Мамский әңгіме". Недавно ставшая мамой Акерке рассказала о поддержке мужа и свекрови.

Напомним, в конце февраля Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые стали родителями, а Роза Рымбаева - бабушкой. Народную артистку Казахстана с рождением внука тепло поздравили коллеги и фанаты.

В своем интервью молодая мама Акерке Буркитбай отметила, что очень благодарна свекрови за огромную поддержку, которую она ей оказала после родов. Артистка также отметила, что ей очень повезло стать келин в творческой семье.

"До 40 дней свекровь неотрывно была с Зейном. Моя мама живет в Атырау. Она, конечно, поддерживает меня советом. А моя свекровь, моя вторая мама, живет рядом с нами, по соседству. Она оказала мне большую поддержку.

Варила мне бульоны, готовила для меня еду. Бывало даже так, когда она приносила из своего дома казан с едой для меня. Этот момент до сих пор трогает меня до слез.

Она говорила: "Иди отдохни, я побуду с ребенком". Как ни говори, мужчины хоть и стараются создать все условия, но они не могут понять, что творится в душе женщины после родов, потому что сами это не пережили. Мама поддержала меня и словами, и делом", - призналась Акерке.

Молодая мама отметила, что очень ценит и поддержку мужа - певца Али Окапова.

"Он замечательный отец. Сейчас многие говорят, что муж познается в декрете. Оказывается, это правда. У этого выражения глубокое значение. Иногда ночью, когда я сплю, он сам меняет ребенку подгузник, укладывает его спать, все это очень трогает меня.

Слава Богу, я счастлива. У меня есть всесторонняя поддержка. Мои близкие со мной рядом. Я мечтаю, чтобы бабушки Зейна погуляли на его свадьбе", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028063-ya-schastliva-stavshaya-mamoy-akerke-burkitbay-rasskazala-o-podderzhke-muzha-i-svekrovi/