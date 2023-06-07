Заподозренный в романе с Шахизадой артист рассказал, как складывается его карьера

Шахизада и Ерболат Ержанбаев. Фото: instagram.com/yerbolaterzhanbaev

Казахстанский артист Ерболат Ержанбаев, которого считали возлюбленным певицы Шахизады, рассказал в передаче "Ұйқым келмейді", что после хайпа ему стало поступать много предложений по поводу выступлений.

В начале этого года Шахизада заявила, что у нее роман с молодым артистом, которого старше на 18 лет. Певица ответила на критику хейтеров, а спустя время рассказала правду об отношениях с певцом. Оказалось, что их роман был всего лишь хайпом.

Артистка призналась, что не боится сплетен и слухов, а Ерболат Ержанбаев попросил прекратить хейт в адрес Шахизады.

Ведущая программы "Ұйқым келмейді" Зарина Омарова задала вопрос Ерболату, почему они с Шахизадой не остановились вовремя.

"Мы не делали этого намеренно. Никаких обид на людей нет, это паблики в Instagram, которые распространили все это.

Ничего страшного, конечно, не случилось. Не хочу никого обижать, но сейчас я даже боюсь с кем-то фотографироваться вместе. У нас, артистов, есть общий чат, там мне пишут, что я рискованный человек.

Никогда со мной такого не происходило, сколько я уже пою песни. Но что случилось, то случилось", - рассказал он.

Певец также признался, что предложений насчет концертов и выступлений поступает много.

"К примеру, с 9-го по 20-е июня я буду в Шымкенте. 10 дней подряд. Если бы плохо обо мне думали, то не приглашали бы. Самое главное - это дарить людят настроение, красивые песни. Большего счастья нам и не надо", - поведал он.

Ерболат рассказал, как получилось, что возникла такая казусная ситуация.

"В 2020 году у меня умер отец. После этого я был занят бизнесом. Нигде не пел свои песни, на тои тоже не выезжал. Но вот как-то во время одного концерта, где я принял участие, в гримерной мы сфотографировались вместе с Шахизадой и это фото распространилось в Сети.

И так все продолжилось. До сих пор эту историю не забыли. Можно сказать, что из игры разгорелось пламя", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023751-zapodozrennyy-v-romane-s-shahizadoy-artist-rasskazal-kak-skladyvaetsya-ego-karera/