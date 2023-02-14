"Мое сердце и моя душа еще молоды": Шахизада ответила на критику по поводу ее романа

Шахизада и Ерболат Ержанбаев. Фото: instagram.com/yerbolaterzhanbaev

Казахстанская певица Шахизада, которая призналась в романе с молодым артистом, ответила критикам. Артистка заявила в Instagram, что не намерена никого слушать, передает NUR.KZ.

Накануне Шахизада шокировала своих фанатов, показав своего избранника. Им оказался молодой артист Ерболат Ержанбаев.

В адрес влюбленных обрушился шквал критики пользователей Казнета, которые не одобрили их роман. Однако Шахизада заявила, что намерена слушать лишь свое сердце.

"Я счастлива. Каждый человек заслуживает счастья. И ты заслуживаешь счастья. Для меня не имеют значения чьи-то слова, я слушаю свое сердце, его желание. Мое сердце и моя душа еще молоды", - отметила она.

"Конечно, все достойны счастья", "Вот я не пойму вас, вас же не спрашивают, есть ли у вас мужчина", "Я думаю, что это очередной пиар", "Чем вы хуже Пугачевой, будьте счастливы", "Возраст - это то, что придумал человек", - отреагировали ее подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009313-moe-serdtse-i-moya-dusha-esche-molody-shahizada-otvetila-na-kritiku-po-povodu-ee-romana/