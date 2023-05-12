"У него есть семья": Шахизада рассказала правду о "романе" с молодым артистом (видео)
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Казахстанская певица Шахизада рассказала в Instagram об отношениях с молодым артистом Ерболатом Ержанбаевым. Артистка заявила, что история их "любви" была выдуманной, передает NUR.KZ.
Напомним, в феврале этого года Шахизада заявила, что у нее роман с молодым артистом. Она также ответила на критику хейтеров. После Шахизада показала видео с Ерболатом Ержанбаевым, о котором и шла речь. Вместе с ним исполнительница записала несколько совместных песен.
Многие пользователи Казнета тогда предположили, что их роман - всего лишь шутка, другие пожелали Шахизаде счастья, а третьи начали стыдить.
На днях Ерболат в своем в Instagram-аккаунте выложил фото жены и признался ей в любви.
"Сердце в моем сердце. Любимая мама моих трех сыновей Мереке. Мы счастливые люди, слава Аллаху. У нас все хорошо", - заявил он.
Шахизада решила поставить точку в слухах, которые распространились в Сети. Она призналась, что новость с замужеством и романом была всего лишь хайпом.
"Все, что говорят про меня - это ложь. Ерболат - молодой певец, почти три года он не выходил на сцену и творчество его приостановилось, потому что дома у него произошли печальные события.
Я решила помочь молодому артисту и пошли сплетни, типа я вышла за Ерболата замуж. Это хайп. Но я за него замуж не выходила.
Он мне мужем не был, вместе мы не жили, он меня не бил, мы не разводились. У него есть прекрасная семья, красивая жена, дети. Вот это я хочу вам сказать, что все ложь", - заявила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020263-u-nego-est-semya-shahizada-rasskazala-pravdu-o-romane-s-molodym-artistom-video/