"У него есть семья": Шахизада рассказала правду о "романе" с молодым артистом (видео)

Шахизада и Ерболат Ержанбаев. Фото: instagram.com/yerbolaterzhanbaev

Казахстанская певица Шахизада рассказала в Instagram об отношениях с молодым артистом Ерболатом Ержанбаевым. Артистка заявила, что история их "любви" была выдуманной, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале этого года Шахизада заявила, что у нее роман с молодым артистом. Она также ответила на критику хейтеров. После Шахизада показала видео с Ерболатом Ержанбаевым, о котором и шла речь. Вместе с ним исполнительница записала несколько совместных песен.

Многие пользователи Казнета тогда предположили, что их роман - всего лишь шутка, другие пожелали Шахизаде счастья, а третьи начали стыдить.

На днях Ерболат в своем в Instagram-аккаунте выложил фото жены и признался ей в любви.

"Сердце в моем сердце. Любимая мама моих трех сыновей Мереке. Мы счастливые люди, слава Аллаху. У нас все хорошо", - заявил он.

Шахизада решила поставить точку в слухах, которые распространились в Сети. Она призналась, что новость с замужеством и романом была всего лишь хайпом.

"Все, что говорят про меня - это ложь. Ерболат - молодой певец, почти три года он не выходил на сцену и творчество его приостановилось, потому что дома у него произошли печальные события.

Я решила помочь молодому артисту и пошли сплетни, типа я вышла за Ерболата замуж. Это хайп. Но я за него замуж не выходила.

Он мне мужем не был, вместе мы не жили, он меня не бил, мы не разводились. У него есть прекрасная семья, красивая жена, дети. Вот это я хочу вам сказать, что все ложь", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020263-u-nego-est-semya-shahizada-rasskazala-pravdu-o-romane-s-molodym-artistom-video/