"Нельзя утаить": Шахизада призналась в романе с молодым артистом (фото)

Шахизада и Ерболат Ержанбаев. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада шокировала своих фанатов, сообщив им новость. Она призналась в романе с молодым исполнителем Ерболатом Ержанбаевым, передает NUR.KZ.

"А у нас такие новости. Что можно скрыть от людей, то нельзя утаить от Всевышнего. Не судите строго. Любви все возрасты покорны, это правда", - написала Шахизада в своем Instagram, разместив фото с избранником.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни принялись критиковать певицу, другие пожелали ей счастья в личной жизни. Ну а третьи и вовсе решили, что это шутка.

"Сколько раз вы выходили замуж? Сколько можно, должен же быть предел", "Будьте счастливы, я тоже найду себе помоложе", "Надо бояться зрелых женщин", "Наверное, это просто хайп. До этого она тоже выставляла фото с молодым артистом, с которым спела в дуэте", "Каждый человек заслуживает счастья", "Сколько бы ни было женщине лет, ей нужно сильное плечо", "Стыдно должно быть перед сыном", "Какой пример подаете молодым?" - заявили комментаторы.

Отметим, что весной 2021 года Шахизада вышла замуж по мусульманским обычаям. Однако, как выяснилось, брак продлился недолго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009100-nelzya-utait-shahizada-priznalas-v-romane-s-molodym-artistom-foto/