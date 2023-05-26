Молодой артист вступился за Шахизаду, которую хейтеры осудили из-за их "романа"

Шахизада и Ерболат Ержанбаев. Фото: instagram.com/yerbolaterzhanbaev

Казахстанский артист Ерболат Ержанбаев, которого считали возлюбленным певицы Шахизады, обратился в своем Instagram к хейтерам с просьбой прекратить негатив в ее адрес, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале этого года Шахизада заявила, что у нее роман с молодым артистом. Певица также ответила на критику хейтеров, заявив, что еще молода душой.

Шахизада показала видео с Ерболатом Ержанбаевым, с которым записала несколько совместных песен.

После исполнительница рассказала правду об отношениях с певцом, которого старше на 18 лет. Оказалось, что их роман был всего лишь хайпом, а она хотела помочь артисту с его творчеством.

Шахизада призналась, что не боится сплетен и слухов, которыми обросла эта история. Однако Ерболат Ержанбаев попросил прекратить хейт в адрес Шахизады.

"Вижу, что после этого хайпа в Instagram о Шахизаде пишут всякое. Есть такие паблики, которые таким образом привлекают подписчиков. Мы сделали это с сестрой в шутку.

Все это паблики-сплетники распространяют до сих пор, вырезая из контекста себе нужное. Шахизада - дочь народа, не надо ее обвинять, вины нашей нет перед людьми.

А пабликам, которые занимаются этим, хочу сказать - остановитесь!" - отметил Ерболат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022218-molodoy-artist-vstupilsya-za-shahizadu-kotoruyu-heytery-osudili-iz-za-ih-romana/