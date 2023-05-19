"Не надо бояться сплетен": рассказавшая правду о "романе" Шахизада высказалась о слухах

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Отечественная певица Шахизада, недавно рассказавшую правду о "романе" с молодым артистом, заявила, что не следует бояться сплетен. Пост об этом она написала в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, Шахизада откровенно рассказала, что связывало ее с молодым артистом Ерболатом Ержанбаевым.

Певица призналась, что их "роман" был всего лишь хайпом. Шахизада заверила, что решила помочь молодому певцу с карьерой и они записали несколько совместных песен.

Певица поделилась мыслями в соцсети, написав новый пост.

"Оказывается, не надо бояться сплетен. Если вы стали объектом сплетен, то вас попросту признали. Никто не сплетничает о тех, кто ничего не умеет делать, не обсуждают ленивых, да и уделять внимание таким людям совсем не интересно. Если же о вас распускают сплетни, значит, вы хоть на шаг, но впереди того, кто о вас судачит. Всегда знайте об этом", - заявила артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021293-ne-nado-boyatsya-spleten-rasskazavshaya-pravdu-o-romane-shahizada-vyskazalas-o-sluhah/