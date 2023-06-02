"Я его мало вижу": вернувшаяся в Алматы Асель Садвакасова рассказала, как живет с любимым

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и кинопродюсер Асель Садвакасова, недавно вернувшаяся в Алматы с острова Бали, рассказала в соцсети, как ей живется вместе с возлюбленным, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Асель Садвакасова впервые показала своего избранника. Актриса высказалась о разнице в возрасте с возлюбленным, который младше ее на несколько лет.

Асель и Магжан решили покинуть Бали и вернуться в Алматы, а также жить вместе. Актриса призналась, что очень изменилась. Она также рассказала, как отнеслись к ней родители любимого.

Звезда фильмов "Замуж в 30", "Келинка тоже человек", "Одноклассники" поведала, как складываются отношения Магжана с ее друзьями.

Сторис Асель Садвакасовой. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

"Мои друзья отлично отнеслись и общаемся тоже отлично. Но мы еще не со всеми познакомились", - написала она.

Асель также рассказала, как изменилась их с Магжаном жизнь в Алматы. По ее словам, они успевают соскучиться друг по другу в течение дня, поскольку ее возлюбленный много работает.

"На Бали у нас была одна задача - выбрать ресторан, где поесть и мы были 24/7 вместе. Здесь все иначе. Магжан стал много работать, я его мало вижу, но очень рада за него, он соскучился по работе", - отметила актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023062-ya-ego-malo-vizhu-vernuvshayasya-v-almaty-asel-sadvakasova-rasskazala-kak-zhivet-s-lyubimym/