Асель Садвакасова показала своего избранника, который младше ее на 10 лет

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

38-летняя казахстанская актриса Асель Садвакасова рассекретила своего возлюбленного и представила его поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

Недавно отечественная актриса сообщила о расставании с бойфрендом и поведала, что ее сердце вновь несвободно. Артистка рассказала, как познакомилась с новым возлюбленным, а позже сама призналась ему в любви. По словам Асель, она никогда ранее не испытывала подобных чувств к мужчине, поэтому было принято решение разорвать прежние отношения.

Известно, что нового возлюбленного Асель Садвакасовой зовут Магжан Тлеуханов. Ему недавно исполнилось 28 лет. Молодой человек занимается digilal-маркетингом и работает в команде с Арманом Юсуповым.

Актриса отметила, что очень счастлива с ним, и начала расцветать как женщина.

"Знакомьтесь - мой любимый мужчина Магжан. Мужчина, с которым я начала расцветать, как женщина в полной мере. Мужчина, с кем рядом просто хорошо и спокойно, нет эмоциональных качель или какого-то напряжения, а только смех и душевные разговоры. Мужчина, который окружил меня огромной заботой и любовью" - поделилась она.

Видео взято со страницы Асель Садвакасовой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017652-asel-sadvakasova-pokazala-svoego-izbrannika-kotoryy-mladshe-ee-na-10-let/