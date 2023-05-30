"Готовлю каждое утро нам завтраки": Асель Садвакасова рассказала о жизни с избранником

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, прожившая какое-то время на Бали, призналась в соцсети, что изменилось в ее жизни после возвращения в Алматы, передает NUR.KZ.

Напомним, не так давно Асель Садвакасова впервые показала своего избранника. Актриса также высказалась о разнице в возрасте с возлюбленным, который младше ее на несколько лет.

Влюбленные решили покинуть Бали и вернуться в Алматы, а также жить вместе в одной квартире. Асель отметила, что очень изменилась.

"Я стала очень домашняя. Украшаю пространство. Люблю окружать себя красотой во всем, даже в мелочах.

Готовлю каждое утро нам завтраки, что бы ни получилось в итоге у меня, Магжан радуется, хвалит и благодарит - отличная мотивация. Режим "хозяюшка" включен.

Если мой фокус раньше был кардинально на мне, то сейчас он стал на нас. Если раньше мое утро начиналось с моих дел, то теперь с домашних. Так интересно поменялась моя жизнь с этим приездом", - призналась актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022660-gotovlyu-kazhdoe-utro-nam-zavtraki-asel-sadvakasova-rasskazala-o-zhizni-s-izbrannikom/