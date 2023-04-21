"Жить здесь и сейчас": Асель Садвакасова высказалась о разнице в возрасте с возлюбленным

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

38-летняя казахстанская актриса Асель Садвакасова рассказала фолловерам в Instagram о разнице в возрасте со своим возлюбленным, передает NUR.KZ.

Недавно отечественная актриса рассекретила своего избранника. Им оказался 28-летний маркетолог Магжан Тлеуханов.

Поклонники актрисы поинтересовались у Асель, не смущает ли ее разница в возрасте с молодым человеком. По словам Садвакасовой, когда она поняла, что влюбилась, разум начал твердить ей, что парень младше ее.

"Когда я поняла, что влюбилась, первая реакция была радость, но потом по привычке включился ум, который начал говорить, что он же младше тебя. И здесь я загрузилась не на шутку", - поведала она.

Асель призналась, что ждала знака свыше, который бы помог ей сделать правильные выводы. В тот самый момент она увидела в Сети фото из мечети со свадьбы Ерке Есмахан.

"Ерке, благодарю, жаным. Реально дорогу открыла от социальных рамок и стереотипов", - написала актриса.

Асель также добавила, что в отношениях возраст не имеет значения, важно слушать свое сердце, и жить здесь и сейчас.

"Я видела много пар, где мужчина старше и люди очень счастливы и гармоничны, а также, где все же по каким-то обстоятельствам расходятся. Или еще хуже - нет любви. Я начала понимать, что дело не в возрасте, а в готовности слышать свое сердце и душу и жить здесь и сейчас", - отметила представительница отечественного шоу-бизнеса.

Видео взято со страницы Асель Садвакасовой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017755-zhit-zdes-i-seychas-asel-sadvakasova-vyskazalas-o-raznitse-v-vozraste-s-vozlyublennym/