"Мы решили жить вместе": Асель Садвакасова покинула Бали и вернулась с любимым в Алматы

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса, певица и кинопродюсер Асель Садвакасова сообщила фанатам в Instagram о переменах, происходящих в ее жизни. Артистка решила вернуться в Алматы, передает NUR.KZ.

На днях актриса сообщила своим фанатам в Instagram, что решила покинуть Бали и вернуться в Алматы. По словам Асель, на экзотическом острове она обрела гармонию души и настоящую любовь, за что безмерно благодарна любимому Бали.

Подписчики поинтересовались насчет избранника Асель, остался ли он на Бали.

"Конечно, нет. Это была его идея вернуться в Алматы и еще мы решили... Мы решили жить вместе", - призналась Асель.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Ранее мы писали, что Асель Садвакасова впервые показала своего избранника, который младше ее на 10 лет. Актриса высказалась о разнице в возрасте с возлюбленным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020576-my-reshili-zhit-vmeste-asel-sadvakasova-pokinula-bali-i-vernulas-s-lyubimym-v-almaty/