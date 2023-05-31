"Тепло и с любовью": Асель Садвакасова рассказала об отношении к ней родителей ее избранника

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса Асель Садвакасова поделилась в Instagram, что хочет замуж и рассказала, как родители ее молодого избранника отреагировали на их отношения, передает NUR.KZ.

Казахстанская актриса, сыгравшая в фильмах "Замуж в 30" и "Келинка тоже человек" ответила на вопросы подписчиков в соцсети о своей личной жизни.

Поклонников интересовало, как сильно Асель хотела бы выйти замуж и завести детей, а также как к ней отнеслись родители молодого возлюбленного. Напомним, избранник Асель Садвакасовой Магжан младше ее на 10 лет.

"Очень тепло и с любовью", - поведала она.

Знаменитость также высказалась, не боится ли она, что со временем Магжан будет засматриваться на молодых девушек.

"В начале страхов была куча. А потом я подумала: ему ничего не мешает делать это сейчас, если он захочет. Нет никакой гарантии, что если бы у меня был мужчина ровесник или старше, что он не будет засматриваться. Гарантий нет нигде и никто никогда их не сможет вам дать, поэтому здесь я все-таки решила довериться. В любом случае все будет наилучшим образом для всех. Я это знаю", - отметила Асель.

Stories Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Ранее также Асель Садвакасова рассказала, что вернувшись в Алматы они решили жить вместе с возлюбленным и ответила на вопрос о свадьбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022726-teplo-i-s-lyubovyu-asel-sadvakasova-rasskazala-ob-otnoshenii-k-ney-roditeley-ee-izbrannika/