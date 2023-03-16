Шахизада показала романтические кадры с молодым избранником (видео)

Шахизада и Ерболат Ержанбаев. Фото: instagram.com/yerbolaterzhanbaev

Казахстанская певица Шахизада показала кадры с молодым избранником в своем Instagram. Артистка старается жить на позитиве и не обращает внимания на хейтеров в Сети, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно певица призналась в романе с молодым артистом Ерболатом Ержанбаевым. Их отношения вызвали бурную реакцию фанатов. После Шахизада ответила на критику по поводу ее романа, заявив, что ее душа и сердце еще молоды.

В этот раз артистка вновь опубликовала в соцсети кадры с молодым избранником. На видео Шахизада идет следом за Ерболатом.

"Хорошо, когда мужчина идет впереди", - отметила она.

На других кадрах пара запечатлена в студии звукозаписи, Ерболат нежно обнимает Шахизаду, стоящую у микрофона.

"Пришли записать дуэт", - прокомментировала она видео.

Видео взято со страницы Шахизады в Instagram.

Ранее Шахизада рассказала, о чем больше всего сожалеет в жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013169-shahizada-pokazala-romanticheskie-kadry-s-molodym-izbrannikom-video/