Шахизада показала романтические кадры с молодым избранником (видео)
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Казахстанская певица Шахизада показала кадры с молодым избранником в своем Instagram. Артистка старается жить на позитиве и не обращает внимания на хейтеров в Сети, передает NUR.KZ.
Напомним, недавно певица призналась в романе с молодым артистом Ерболатом Ержанбаевым. Их отношения вызвали бурную реакцию фанатов. После Шахизада ответила на критику по поводу ее романа, заявив, что ее душа и сердце еще молоды.
В этот раз артистка вновь опубликовала в соцсети кадры с молодым избранником. На видео Шахизада идет следом за Ерболатом.
"Хорошо, когда мужчина идет впереди", - отметила она.
На других кадрах пара запечатлена в студии звукозаписи, Ерболат нежно обнимает Шахизаду, стоящую у микрофона.
"Пришли записать дуэт", - прокомментировала она видео.
Видео взято со страницы Шахизады в Instagram.
Ранее Шахизада рассказала, о чем больше всего сожалеет в жизни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013169-shahizada-pokazala-romanticheskie-kadry-s-molodym-izbrannikom-video/