"Хочешь на ней жениться?": разведенный Зангар Нуртас появился в компании красивой девушки

Зангар Нуртас. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса переполошил своих подписчиков в Instagram, выложив ролик с девушкой. Этим недавно разведенный Зангар Нуртас вызвал бурное обсуждение в комментариях, передает NUR.KZ.

Недавно отец посоветовал Зангару Нуртасу вновь создать семью. На днях на страничке молодого человека появился романтический видеоролик с красивой незнакомкой.

"Берегите отношения, чтобы не беречь воспоминания", - подписал Зангар кадры.

"Будьте счастливы, кто бы она ни была, главное, чтобы тебя уважала и твоих родителей", "Это же история про Жибек, рилсом показывает его отношение к ней, скучает", "Просто он этим хотел показать Жибек, что надо было беречь отношения", "Хочешь на ней жениться?", "Жибек лучше", - отметили подписчики.

Напомним, весной прошлого года Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. В конце марта Зангар и Жибек сыграли свадьбу, через несколько месяцев молодых заподозрили в разладе. В начале этого года Зангар Нуртас признался, что его брак с Жибек распался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022208-hochesh-na-ney-zhenitsya-razvedennyy-zangar-nurtas-poyavilsya-v-kompanii-krasivoy-devushki/