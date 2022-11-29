"А где Жибек?": недавно женившегося Зангара Нуртаса заподозрили в разладе с супругой

Зангар Нуртас с супругой. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат Кайрата Нуртаса, не так давно ставший женатым, отправился в Гонконг. Однако фанаты, не заметив рядом с ним Жибек, начали переживать за молодую семью, передает NUR.KZ.

Напомним, в марте этого года Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. Продюсер показала, как встретила келин в своем доме. На свадьбу Зангара Нуртаса и Жибек приехала из Астаны и Жулдыз Абдукаримова.

Зангар Нуртас отправился в Гонконг, однако фанаты не увидели рядом Жибек. К тому же, внимательные подписчики заметили, что на страничках молодых людей исчезли их совместные фотографии.

"А где Жибек? Ее что-то не видно стало", "Вы случайно не развелись?", "Где Жибек, не ссорьтесь", "Такая красивая пара была, жалко, что такой исход", "А где фотографии Жибек?", "Он что, с женой развелся?", "А где ваша супруга?" - закидали вопросами подписчики.

Жибек не так давно опубликовала на своей страничке видео, которое тоже заставило задуматься ее подписчиков.

"Ты хотела стать сильной и при этом остаться хорошей. Так не получится. У всего есть своя цена. Так что хватит ныть и думать о других. А ты как хотела?" - подписала она видео, добавив, что желает каждой женщине счастья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999411-a-gde-zhibek-nedavno-zhenivshegosya-zangara-nurtasa-zapodozrili-v-razlade-s-suprugoy/