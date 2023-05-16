"Келин не хватает": Зангару Нуртасу отец посоветовал вновь создать семью (видео)

Нуртас Айдарбеков с сыном Зангаром. Фото: instagram.com/aidarbekov_nurtas

Отец казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса показал в Instagram видео с младшим сыном Зангаром. Недавно разведенному Зангару отец посоветовал привести в дом келин, передает NUR.KZ.

Напомним, весной прошлого года Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. В конце марта Зангар и Жибек сыграли свадьбу, через несколько месяцев молодых заподозрили в разладе. В начале этого года Зангар Нуртас признался, что его брак с Жибек распался.

На видео, которое появилось в ленте главы семейства Айдарбековых, отец и сын сидят за дастарханом в квартире у Зангара в Шымкенте. Отец отмечает, что ему все нравится, вот только ему бы хотелось, чтобы у сына была семья.

"Все хорошо, но келин не хватает. Думал, ты покажешь мне келин, вот поэтому и приехал. Была бы невестка, она бы хозяйничала здесь", - сетует Нуртас Айдарбеков.

"Пусть Зангар будет счастлив", "Пусть поскорее приведет невестку в дом, той посмотрим", "Всем нам хочется, чтобы дети создали семью, а мы поскорее увидели внуков", "Я уверена, что Зангару найдется хорошая жена", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020804-kelin-ne-hvataet-zangaru-nurtasu-otets-posovetoval-vnov-sozdat-semyu-video/