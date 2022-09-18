Галкин ответил на включение в список иностранных агентов в России

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин был объявлен иностранным агентом в России, так как якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Шоумен прокомментировал включение себя в список иноагентов и поделился мнением по этому поводу.

Максим Галкин записал видеообращение после того, как был включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента в России. Запись юморист выложил на своей странице в Instagram.

"Аргументы были такие, что я якобы получал денежные средства из Украины и на них осуществлял политическую деятельность. Конечно же, это не правда. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью, во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью. Политическая сатира и юмор – то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет", – подчеркнул артист.

Он заявил, что считает "своим неотъемлемым правом на труд, на жанр", высмеивать то, что его волнует.

"Никогда я не был никем ангажирован", – отметил Галкин.

По его словам, последний раз средства из Украины он получал, когда выступал там – около десяти лет назад.

"Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой", – добавил российский юморист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1988356-galkin-otvetil-na-vklyuchenie-v-spisok-inostrannyh-agentov-v-rossii/