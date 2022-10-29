Уехавших из России Пугачеву, Галкина, Слепакова и других артистов хотят лишить всех званий

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Семена Слепакова и других российских артистов, уехавших из страны после 24 февраля, хотят лишить всех званий. Законопроект уже разрабатывают в Министерстве культуры РФ, передает Mash.

По информации издания, если проект утвердят, то из народных и заслуженных выпишут всех бежавших представителей культуры и тех, кто не поддержал или публично осудил конфликт с Украиной.

В настоящее время обсуждается, насколько суровым будет наказание. Не исключено и лишение гражданства.

"Так что, вероятно, заберут выданные ранее звания, выплаты за них и красные книжицы с орлом. Даже если артисты все еще находятся в России", - отмечает Mash.

Напомним, ранее стало известно об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. Ее супруг Максим Галкин переехал туда еще в начале военных действий в Украине. Юмориста включили в список иностранных агентов. Вместе с ним там значится и Андрей Макаревич.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1994869-uehavshih-iz-rossii-pugachevu-galkina-slepakova-i-drugih-artistov-hotyat-lishit-vseh-zvaniy/