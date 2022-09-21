СМИ: Пугачеву проверяют на дискредитацию российской армии после ее поста в соцсети

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российские СМИ сообщили, что певицу Аллу Пугачеву проверяют на предмет дискредитации российской армии после ее поста в соцсети, в котором она попросила признать себя иноагентом, передает NUR.KZ.

16 сентября Максима Галкина в России внесли в список иноагентов, так как он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Сам он прокомментировал это событие, назвав обвинения неправдой. После этого Алла Пугачева попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с мужем.

Telegram-канал "Осторожно, новости!" сообщил, что теперь Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию армии из-за ее поста в соцсети.

По сообщению канала, в органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой. Женщина решила, что певица, может, и не соответсвует критерию “иноагента”, но оскорбляет российскую армию. Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей “иностранную поддержку”.

А также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Отмечается, что делом занимаются сотрудники подмосковной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1988812-smi-pugachevu-proveryayut-na-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-posle-ee-posta-v-sotsseti/