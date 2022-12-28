Ерке Есмахан показала, какой сюприз приготовил для нее возлюбленный (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан показала, какой сюрприз приготовил для нее возлюбленный. От очаровательного подарка Ерке оказалась в восторге, передает NUR.KZ.

Осенью Ерке Есмахан отправилась в Европу. Прогулявшаяся по Риму певица заинтриговала романтическим снимком. Ерке призналась, что задумалась о замужестве. Она выразила надежду на то, что подружится с будущей свекровью.

Чуть позже артистка впервые рассказала о своем возлюбленном, отметив, что он простой казахский парень. У подписчиков Ерке спросила, стоит ли ей устраивать пышную свадьбу.

В этот раз исполнительница показала в сторис Instagram, какой сюрприз от любимого ее ожидал. Молодой человек преподнес ей в дар милого котенка. Артистка призналась, что была приятно удивлена.

"Ночью сделал мне такой подарок. Радости моей нет предела. Спасибо, жаным, сердце", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003441-erke-esmahan-pokazala-kakoy-syupriz-prigotovil-dlya-nee-vozlyublennyy-video/