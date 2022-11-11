Ерке Есмахан заговорила о замужестве и пышной свадьбе

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан заговорила о замужестве. Она попросила совета у подписчиков, стоит ли ей устраивать пышную свадьбу, передает NUR.KZ.

Тему замужества музыкальная исполнительница подняла в своем Instagram, заинтриговав фанатов.

"Даст Бог, я выйду замуж. Правильно ли будет, если Ерке Есмахан устроит большой свадебный инста-той? Или лучше тихо провести "сырга салу" (обряд надевания сережек невесте во время сватовства - прим.ред.) и выйти замуж? Нужны ваши советы!" - написала Ерке.

Часть поклонников отметила, что "счастье любит тишину", другие заявили, что певица заслужила большой той, а третьи посоветовали делать так, как подсказывает сердце.

Напомним, ранее Ерке впервые рассказала о своем возлюбленном, отметив, что он "простой казахский парень".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996839-erke-esmahan-zagovorila-o-zamuzhestve-i-pyshnoy-svadbe/