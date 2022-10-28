"Со свекровью мы будем подругами": Ерке Есмахан о любви к матери будущего мужа

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан ответила на вопросы своих фанатов. Она рассказала о своем характере и поразмышляла об отношениях с будущей свекровью, передает NUR.KZ.

Ерке спросили, если в будущем она родит дочь, а ее свекровь захочет дать ей имя Нургайша или Бигайша, как она к этому отнесется.

"Я надеюсь, что со свекровью мы будем подругами. Дай Бог. Между нами будут свои секреты, будем вести интересные беседы, сплетничать, шутить за чаем. Тогда и решим вопрос с Нургайшой и Бигайшой. Уже сейчас начну говорить, что люблю вас, мама", - написала свой ответ артистка.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке отметила, что ценит в себе такие качества, как справедливость, юмор и честность.

"Много вопросов могу решить, не выходя из дома", - отметила она.

Певица также добавила, что сильно изменилась.

"Разница между той Ерке, что была раньше, и той, что сейчас, очень большая.

Сейчас я спокойна, принимаю решения после долгого обдумывания, не обращаю внимания на разного рода пересуды. Умею контролировать свой гнев. Нахожусь в гармонии с собой.

Наверное, мой парень, читая все это, удивлен, и говорит, что все это ложь", - пошутила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Исполнительница ответила и на вопрос, почему забыла слова из песни на концерте в Семее.

"Это жизнь и такое порой случается. Мы же не роботы", - заявила Ерке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994684-so-svekrovyu-my-budem-podrugami-erke-esmahan-o-lyubvi-k-materi-buduschego-muzha/