"Думаю, не стоит спешить": Динара Кырыкбаева о повторном браке после развода

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Отечественная певица Динара Кырыкбаева считает, что не стоит спешить с повторным браком после развода. Артистка не раз отмечала, что нужно разобраться со своей жизнью, чтобы не жить чужой, передает NUR.KZ.

Динара Кырыкбаева вновь пооткровенничала с подписчиками в Instagram. Ее спросили, стоит ли после развода принять предложение хорошего мужчины, если к нему нет чувств.

"Стоит или не стоит - знаете только вы сами! Если хороший мужчина, то почему нет? Но я думаю, не стоит спешить", - отметила певица.

В конце 2020 года артистка, имеющая троих детей, объявила о разводе. Динара рассказала, что ее младшей дочери было всего 40 дней, когда они с мужем развелись.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Напомним, разведенную Динару Кырыкбаеву позвали замуж. Артистка пожелала бывшему супругу счастья, узнав о его женитьбе. О себе же она рассказала, что является свободной девушкой, у которой нет парня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998880-dumayu-ne-stoit-speshit-dinara-kyrykbaeva-o-povtornom-brake-posle-razvoda/